Lula reforça candidatura à reeleição: “Vou ser candidato para ganhar”

Lula discursou no final do Encontro do PT, no domingo, 3 - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a reforçar a possibilidade de sua candidatura à reeleição em 2026. Durante discurso no encerramento do Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, Lula condicionou a entrada na disputa ao seu estado de saúde.

"Para ser candidato tenho que ser muito honesto comigo. Preciso estar 100% de saúde. Para eu me candidatar e acontecer o que aconteceu com Biden, jamais. Jamais eu irei enganar o partido e o povo brasileiro. Se eu for candidato eu não vou disputar, eu vou ser candidato pra ganhar as eleições", afirmou o presidente.

Lula comparou sua condição com a do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que estava concorrendo à reeleição no ano passado. Ele desistiu da candidatura após pressão de aliados e problemas de saúde.

O evento marcou a posse do ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva como novo presidente nacional da legenda do PT.



Soberania

Durante seu discurso, Lula condenar as condutas da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em meio ao tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos nacionais. O petista reiterou que a soberania do Brasil é inegociável.

“Eles estão traindo o povo brasileiro. Renunciar ao mandato de deputado para ir lá, ficar lambendo as botas do Trump, e pedindo para ele taxar o Brasil mais alto, mais alto, mais alto, o máximo que puder. E nós precisamos dizer: nesse país aqui, a gente tem muitos defeitos, mas quem é brasileiro e quem defende esse país somos nós, o povo brasileiro, e disso, nós não abrimos mão”, rebateu Lula.