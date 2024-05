Governo Lula nega ter recusado ajuda do Uruguai no RS | A TARDE

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou, em nota divulgada nesta quarta-feira, 8, que recusou ajuda humanitária do Uruguai, como foi divulgado.

No texto, o Planalto afirmou que as notícias sobre o assunto "são falsas", além de abrir as portas para receber todo tipo de ajuda de qualquer lugar.

"São falsas, portanto, as notícias de que o Brasil teria desprezado ajuda do Uruguai ou qualquer outro país. Todas as ofertas de auxílio são bem-vinda", diz a nota.

