Gustavo Carmo defende unidade entre municípios da região

Eleição dos consórcios aconteceu nesta sexta, 17 - Foto: Divulgação

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), defendeu, nesta sexta-feira, 17, a unidade e cooperação dos municípios do Litoral Norte e Agreste, a fim de garantir o desenvolvimento da região.

A declaração ocorreu durante a assembleia para eleição dos presidentes dos consórcios de Saúde e de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte e Agreste Baiano, que aconteceu em Alagoinhas. O gestor aproveitou o discurso para destacar a forma madura em que se deu o processo que reelegeu Branco Salles (Cardeal da Silva) presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável e Leandro Dantas (Crisópolis) presidente do Consórcio de Saúde.

“O que devemos perseguir, nas mais diversas instâncias que dizem respeito à gestão pública, é o reforço da associação entre os municípios para que alcancemos cada vez mais recursos, serviços e investimentos para atender às demandas de nossa região. Hoje, aqui, tivemos uma lição de maturidade, de unidade, com uma eleição baseada num processo de diálogo”, afirmou o prefeito.