Branco Sales é reeleito presidente do Consórcio Litoral Norte e Agreste

O presidente do Consórcio Litoral Norte e Agreste da Bahia, Branco Sales (PP) foi reeleito nesta sexta-feira, 17, com 16 votos e vai chefiar o espaço pelo próximo biênio (2025-2027). O evento aconteceu em Alagoinhas.

Sales, que também é prefeito de Cardeal da Silva, ressalta que ao longo dos últimos dois anos pôde gerenciar crises e dar voz as principais demandas do território.

“Nesse espaço democrático, ao lado dos colegas, levamos para as instâncias estaduais e federais, nossas propostas para cuidar cada vez mais dos nossos munícipes com qualidade de vida e cidadania. Agora, poderemos seguir com nossa atuação de fortalecimento para a região”.

Participam do Consórcio as cidades: Alagoinhas; Acajutiba; Aporá; Araçás; Aramari; Cardeal da Silva; Catu; Conde; Crisópolis; Entre Rios; Esplanada; Inhambupe; Itanagra; Ouriçangas; Jandaíra; Pedrão; Rio Real; Sátiro Dias.

Na oportunidade também foi eleito o presidente do Consórcio de Saúde da região, cujo candidato único é Leandro Dantas, prefeito de Crisópolis.