Prefeitura de Cachoeira detalha descarrilamento em ponte

A ponte ainda recebe o tráfego de automóveis e pedestres - Foto: Divulgação/Defesa Civil de Cachoeira

O representante da Defesa Civil de Cachoeira, Pedro Erivaldo, detalhou, em conversa ao Portal A TARDE na manhã desta sexta-feira, 18, o que ocorreu com parte de um trem que descarrilou — acidente ferroviário no qual o trem/comboio sai dos trilhos — na madrugada desta quinta-feira,17, na Ponte Dom Pedro II, entre Cachoeira e São Félix.

“Foi após uma obra feita há um mês com a troca de trilhos. Há a compreensão de que o trem passou com bastante peso e houve uma dilatação nos trilhos, que se afastaram e aí teve esse descarrilamento na ponte, às 4 horas, na hora que o trem estava atravessando seguindo com destino a Minas Gerais”, declarou.

Além de servir de passagem para os trens, a ponte ainda recebe o tráfego de automóveis e pedestres e o ocorrido causou a interdição no local. Desta maneira, os veículos precisaram fazer o percurso entre as duas cidades pelo acesso pelo distrito de Capoeiroçu, em Cachoeira.

No entanto, Pedro explicou, que ainda na quinta, às 17h, a empresa VLI, responsável pela gestão da linha férrea, retirou o trem da ponte e às 18h foi liberada a passagem parcial dos veículos com restrições.

Já a locomotiva deve voltar a funcionar neste domingo, 19, conforme antecipou Pedro. “Até lá, eles irão recompor os trilhos.”

Em nota, o VLI esclareceu que não houve feridos e nem vazamento de carga.