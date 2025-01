"Ingratos", diz Lula sobre críticas à lei de renegociação das dívidas

Lula critica governadores após sanção de repactuação das dívidas - Foto: Ricardo Stucklert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de "ingratos", nesta quinta-feira, 16, os governadores que criticaram a lei da renegociação das dívidas dos estados, após a sanção com vetos.

Lula afirmou que os gestores deveriam agradecer ao governo federal e ao Congresso pela repactuação das dívidas, e apontou uma resistência por partes dos estados para a realização dos pagamentos.

Entre os críticos, estão os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Eduardo Leite (PDSB), do Rio Grande do Sul, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.

"E os governadores, que não os cinco maiores que devem mais, que são ingratos porque deviam estar agracendo o governo federal e ao Congresso Nacional. Alguns fizeram críticas porque não querem pagar e, a partir de agora, vão pagar”, disparou o presidente.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), usou as redes sociais para rebater as críticas de Zema, e acusar o governador mineiro de tentar transferir o pagamento das dívidas dos estados com bancos privados para a União.

"O governador também parece ter se esquecido de outra informação: o veto citado por ele simplesmente pedia que a União pagasse dívidas dos estados com bancos privados", escreveu no post.