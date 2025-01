Haddad rebate Zema após críticas sobre renegociação das dívidas

Haddad rebateu críticas de Zema - Foto: Pedro Gontijo | Agência Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 6, para rebater as críticas feita pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), acerca dos vetos presidenciais no projeto de renegociação das dívidas dos estados.

Zema havia afirmado que o governo federal não queria abrir mão das "mordomias" e "viagens faraônicas", e por isso o contribuinte era 'obrigado' a bancar o que chamou de "desordem".

Em resposta, Haddad pontuou que o veto criticado por Zema previa que a União pagasse as dívidas dos estados com os bancos privados, e acusou o governador mineiro de "esconder a verdade".

"O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, usou esta rede para atacar o governo federal, mas, como é de praxe no bolsonarismo, esconde a verdade. [...] O governador também parece ter se esquecido de outra informação: o veto citado por ele simplesmente pedia que a União pagasse dívidas dos estados com bancos privados", escreveu o ministro nas redes sociais.