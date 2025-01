Governo vai alterar faixa de isenção do IR em 2025, garante Haddad

Ministro fala sobre mudanças na isenção do Imposto de Renda - Foto: Diogo Zacarias | MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou, nesta terça-feira, 14, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará ainda em 2025 uma atualização da tabela de isenção do Imposto de Renda.

A alteração ocorre junto com o reajuste do salário mínimo, que saiu de R$ 1.412 para R$ 1.518; a isenção alcança quem recebe até dois salários (passando para R$ 3.036). Segundo Haddad, o governo aguarda apenas a votação do orçamento de 2025, que não foi votado no ano passado, para promover a mudança.

“Nós estamos esperando votar o orçamento. Aquilo que eu falei com vocês no começo do ano. Prioridade agora é ajustar o orçamento à legislação que foi aprovada no final do ano passado. Na sequência a gente vai tomar providências para isso”, explicou o ministro em conversa com a imprensa.