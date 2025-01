“Energia renovada para trabalhar por Salvador”, diz Ana no Bonfim

LAVAGEM DO BONFIM

Vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) esteve no cortejo ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Adam Vidal

Avice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), assumiu o compromisso nesta quinta-feira, 16, de tornar a capital baiana mais inclusiva e igualitária aos munícipes ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), com quem esteve durante o cortejo da Lavagem do Bonfim.

“A gente veio aqui pedir bênçãos, pedir a Deus Paz, proteção para a cidade. A gente tem um compromisso, eu e Bruno, de trabalhar cada vez mais para Salvador ser mais inclusiva, que tenha emprego para todo mundo, uma cidade antirracista, mas sobretudo uma cidade feliz. Então, contem comigo, o nosso trabalho, e obrigado pelo apoio de todos vocês”, disse a pedetista.

Na oportunidade, Ana Paula aproveitou para agradecer a recepção das pessoas e o reconhecimento do trabalho.

“Aqui é uma festa popular, religiosa, de manifestação do povo, e é muito bom ver como o nosso grupo político durante todo o cortejo recebeu o carinho das pessoas e o reconhecimento do trabalho feito ao longo dos anos”, completou. Energia renovada para trabalhar ainda mais”.

Apesar de não ser um ano eleitoral, a festa é considerada um termômetro político. Nos bastidores, a vice-prefeita é cotada como possível sucessora de Reis, que inclusive, se movimenta para que isso aconteça.

À imprensa, a pedetista diz que não se furtará ao desejo do “povo e do seu grupo político”, para disputar a prefeitura em 2028.