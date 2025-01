Gustavo Carmo fala em participação ao tomar posse em Alagoinhas

Gustavo Carmo (PSD) ressaltou os segmentos prioritários para ações efetivas no município - Foto: Divulgação

O advogado Gustavo Carmo (PSD) tomou posse, nesta quarta-feira, 1°, como prefeito de Alagoinhas. O vice-prefeito, Luciano Sérgio (PT) e mais 17 vereadores eleitos no pleito do último dia 6 de outubro, também foram empossados.

A programação teve celebrações religiosas, solenidade de posse na Câmara de Vereadores e transmissão do cargo na Prefeitura Municipal.

A solenidade teve a participação do ex-prefeito, Joaquim Neto e da deputada estadual e ex-primeira-dama, Ludmilla Fiscina, ambos do PSD. Participaram ainda, os deputados federais Joseildo Ramos (PT) e Claudio Cajado (PP), do deputado estadual Radiovaldo Costa (PT), entre outras lideranças políticas regionais.

"Hoje realizamos um sonho que não é só meu, mas de milhares de cidadãos e cidadãs que sempre acreditaram na mudança. De uma gente honesta e trabalhadora, que nunca abandonou a esperança e a vontade de construir uma cidade mais forte e próspera", afirmou Gustavo Carmo.

Durante discurso de posse, o prefeito reafirmou o compromisso de fazer um governo participativo.

"Acredito que a boa política só pode ser alcançada se existir a participação das pessoas. Foi a voz do povo que orientou o nosso plano de governo, e, a partir de agora, nós seguiremos trabalhando com a consciência de que a cidade não é somente um lugar, mas uma comunidade repleta de pessoas com histórias, pensamentos, necessidades e expectativas diferentes – e todas essas pessoas merecem e vão continuar sendo ouvidas, pautando nossas ações", comentou.

Filho de Judélio Carmo, eleito prefeito de Alagoinhas por duas vezes, em 1972 e 1982, Gustavo tem 49 anos, é casado e tem dois filhos. A carreira política teve início em 2009, como vereador. Foi presidente da Câmara Municipal, assumiu os cargos de secretário municipal de Educação, Comunicação e Relações Institucionais.

À frente do Poder Legislativo Municipal, Gustavo investtiu em inovação. Dentre outras ações, criou a TV Câmara, um marco no processo de democratização do acesso ao trabalho dos vereadores e às discussões sobre o futuro de Alagoinhas.

Na Educação, em apenas três anos de gestão, conduziu a retomada das atividades em um momento de pós-pandemia. Apesar do enorme desafio, promoveu uma grande ação de construção e requalificação de creches e escolas; reforçou a segurança; investiu em inovações tecnológicas, no transporte escolar e na educação inclusiva. Na alfabetização, o trabalho rendeu a maior nota do IDEB para o Fundamental 1 da história do município.

Plano de governo

Gustavo Carmo foi eleito prefeito de Alagoinhas com 41.705 votos. Entre os compromissos assumidos com a população alagoinhense, na saúde, uma das metas é alcançar 100% de cobertura no Programa de Saúde da Família.

"Na educação, perseguiremos as metas de alfabetização na idade certa, do ensino profissionalizante na educação de jovens e adultos, e entregaremos nos próximos dois anos cinco novas unidades de ensino, entre creches e escolas. Avançaremos na estratégia de reordenamento da rede e da educação em tempo integral", acrescentou.

No social, Gustavo diz que o objetivo é fazer uma gestão estratégica para o fortalecimento das parcerias para programas como o 'Minha Casa, Minha Vida', além do novo programa de segurança alimentar, que vai atuar com o sistema de autosserviço para entrega de refeições prontas e alimentos in natura, em parceria com as entidades civis, sobretudo as igrejas.

"Temos muitos passando fome em Alagoinhas, e não podemos nos acostumar com isso", ressaltou o prefeito eleito.

O plano de governo de Gustavo Carmo inclui outras iniciativas, em diversas áreas, voltadas para a geração de emprego e renda; desenvolvimento econômico, incluindo a construção de um novo centro industrial, modernização da máquina administrativa, geração de oportunidades na zona rural, valorização da cultura e fomento ao turismo.

Na mobilidade urbana, a principal meta é implementar o programa Tarifa Zero no transporte coletivo.

"Estamos convictos de que este programa se apresenta como uma estratégia moderna e inovadora para avanços em mobilidade, distribuição de renda e meio ambiente. Por isso, conclamo a todos para que, juntos, possamos construir esse tão importante e desafiador projeto", finalizou Gustavo.