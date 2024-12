Haddad estuda pronunciamento em rede nacional para explicar cortes

Haddad deve fazer pronunciamento na quinta-feira, 28 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), estuda fazer um pronunciamento em rede nacional para justificar os cortes de gastos que serão feitos pelo governo nos próximos dias, por meio de um pacote de medidas.

Leia mais

>> Corte de gastos deve ser anunciado essa semana após inclusão da Defesa

>> Pacote de corte de gastos só será anunciado depois do G20

>> Lula pediu inclusão de ministério em corte de gastos, diz Haddad

A informação é do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a publicação, o comunicado seria transmitido na quinta-feira, 28, quando o pacote já deve ter sido anunciado pela equipe econômica do governo. Ainda segunda o jornal, a ideia do pronunciamento foi propostos por integrantes do Palácio do Planalto.

Na segunda, 25, Haddad se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão). Ausente por conta de uma viagem particular para São Paulo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), foi representada pelo secretário-executivo da pasta, Gustavo José de Guimarães e Souza.