Pacote de corte de gastos só será anunciado depois do G20

O pacote de corte de gastos que o governo Lula planejava anunciar nesta quinta-feira, 14, só deve ser feito após a Cúpula do G20, que ocorre na segunda-feira e na terça-feira da próxima semana no Rio de Janeiro.

Integrantes do governo informaram ao jornal O Globo que as explosões que deixaram um morto na Praça dos Três Poderes na quarta, 13, afastaram qualquer possibilidade do pacote ser anunciado hoje.

Para auxiliares do presidente, o episódio acabou com o clima para que ocorresse um anúncio importante do governo hoje.

Havia um debate sobre a conveniência de apresentar as medidas na véspera do feriado da Proclamação da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse mais cedo que estava tudo pronto para ser anunciado e que a decisão dependeria do presidente Lula.

No momento da explosão, Lula e o ministro da Fazenda estavam reunidos no Palácio da Alvorada para tratar do corte de gastos.

Pela programação divulgada antes da explosão, Lula embarcaria para o Rio no fim da tarde desta quinta-feira. Ele só deve retornar a Brasília na terça-feira à noite. No dia seguinte, se reúne com o presidente chinês, Xi Jinping.