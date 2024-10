Haddad mostra preocupação com 'onda conservadora' após eleições

Fernando Haddad fala sobre onda conservadora - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), revelou durante um evento promovido pelo banco Itáu, nesta segunda-feira, 14, sua preocupação com o avanço das ideias conservadoras no mundo. Sua fala acontece uma semana após as eleições municipais.

A maiorias das prefeituras brasileiras será administrada por políticos de partidos de centro, centro-direita e direita. Para Haddad, discursos que não tinha espaço no passado, hoje já possuem destaque dentro dos debates.

"O mundo está muito mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Hoje, tem espaço para todo tipo de retórica. Aquilo que parecia improvável 10, 20 anos atrás, improvável do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala para qualquer narrativa", afirmou Haddad, que continuou.

"Você vê que mesmo gente que come com garfo e faca fala contra a vacina, fala contra mudança climática. Isso não vai nos levar para um bom lugar", disparou o ministro.

Haddad foi candidato a presidente em 2018, quando perdeu para Jair Bolsonaro (PL), que abraçou o discurso conservador, aliado ao movimento evangélico.