Hasselmann diz ter convidado jornalista para ministério de Bolsonaro | A TARDE

A ex-deputada federal Joice Hasselmann revelou ter convidado o jornalista William Waack para assumir o Ministério das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaor (PL), do qual foi aliada no primeiro ano.

A declaração ocorreu em entrevista com o humorista Antônio Tebet. Segundo Joice, Waack teria aceitado o desafio após o convite, mas os filhos de Bolsonaro teriam interferido na escolha e apresentado Ernesto Araújo para o posto.

"Eu convidei o William Waack para ser o ministro das Relações Exteriores. Ele topou. Quando ele estava se organizando para ir para a Brasília, eles [filhos de Bolsonaro] atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo", afirmou a ex-deputada.

Eleita pelo extinto PSL, em 2018, Joice Hasselmann rompeu com Bolsonaro em 2019, primeiro ano do governo. Sem o apoio do ex-presidente, Joice não se reelegeu em 2022.

