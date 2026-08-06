Inaldo Araújo é empossado na Academia Brasileira de Ciências Contábeis

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), Inaldo Araújo tomou posse na Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), na última segunda-feira, 3, em Belo Horizonte (MG), no Auditório do Hotel Dayrell. Agora, ele passa a ocupar a Cátedra 99 da instituição.

Durante a cerimônia, a auditora estadual de Finanças Públicas de Santa Catarina, Michele Patrícia Roncalio, foi empossada como titular da Cátedra 96.

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A Abracicon reúne profissionais que se destacam pela contribuição à pesquisa, à produção intelectual e ao fortalecimento da profissão, estimulando o debate sobre temas relevantes para a gestão pública, a economia e a sociedade.

A cerimônia contou com:

Acadêmicos;

autoridades;

representantes da comunidade contábil.

Posse de Inaldo - Foto: Divulgaçã/TCE

Trajetória de Inaldo Araújo

Formado em Ciências Contábeis em 1985, Inaldo ingressou no Tribunal de Contas do Estado da Bahia em 1987, aos 22 anos, como auditor. Desde então, construiu uma carreira marcada pela atuação no controle externo, pelo magistério universitário e pela produção intelectual, defendendo a contabilidade pública como instrumento de cidadania e boa governança.

No agradecimento, Inaldo destacou a trajetória de Michele Roncalio, nova confreira da Academia. Além disso, ele destacou que a posse representa mais do que um reconhecimento pela trajetória, mas principalmente, renova o compromisso com a produção do conhecimento, a ética e a defesa do interesse público.

“Recebemos o título de acadêmico da Academia Brasileira de Ciências Contábeis não como um ponto de chegada, mas como a renovação de um compromisso. Compromisso com a ciência, com a boa gestão pública e, sobretudo, com os valores que dão significado aos números”, disse Inaldo.

Em discurso intitulado “E chegamos à Academia das Contas”, Araújo citou a música "Coração de Estudante", de Milton Nascimento, para definir o papel das academias na formação das futuras gerações.

Segundo ele, cuidar “do broto” significa preservar o conhecimento, cultivar a ética, incentivar a pesquisa e transmitir experiências capazes de preparar profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa.

Na parte final do pronunciamento, Inaldo dividiu a homenagem com familiares, amigos, colegas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do Instituto Rui Barbosa e todos aqueles que contribuíram para sua trajetória.