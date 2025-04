Incêndio atinge prédio do Ministério da Educação, em Brasília

Incêndio teve início em central de ar-condicionado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio atingiu a área externa do prédio anexo onde funciona o Ministério da Educação (MEC), em Brasília, na tarde desta segunda-feira, 7. O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida.

As primeiras informações foram divulgadas pelo canal de notícias GloboNews, e apontam que o fogo teria começado na central de ar-condicionado do anexo. Os brigadistas estão no local e já controlaram as chamas. Não há vítimas, ainda de acordo com a publicação.

Por conta da fumaça, o prédio precisou ser evacuado.

Em atualização