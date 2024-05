Instituto ligado ao PSDB comemora aniversário do impeachment de Dilma | A TARDE

O Instituto Teotônio Vilela, ligado PSDB, promoveu uma série de publicações nas redes sociais comemorando o 'aniversário' do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que completa oito anos no próximo domingo, 12.

Os posts em formato de boletim receberam o título de 'Lulapalooza'. O instituto ainda se referiu ao governo da ex-presidente petista como um "pesadelo".

"Oito anos do fim de um pesadelo chamado Dilma Rousseff: Relembre como a gestão da petista levou o Brasil ao caos em todos os setores", escreveu a página do Instituto Teotônio Vilela no X, antigo Twitter.

O PSDB foi um dos partidos que aderiu ao impeachment de Dilma, que havia sido reeleita em 2014. A presidente venceu Aécio Neves, um dos principais nomes 'tucanos', no segundo turno.

🚫 8 anos do fim de um pesadelo chamado Dilma Rousseff: Relembre como a gestão da petista levou o Brasil ao caos em todos os setores.



🎤 Lulapalooza no Dia do Trabalhador: O PT promove um festival de ilegalidades!



