Investigação contra Luciano Hang é prorrogada por 60 dias

As investigações contra o dono das lojas Havan, Luciano Hang, vão seguir por mais 60 dias. A decisão para o prosseguimento do inquérito instaurado pela Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Hang e o empresário Meyer Nigri, dono da marca Tecnisa, são investigados or participação no grupo de WhatsApp “Empresários & Política”, no qual se veiculava mensagens de teor antidemocrático. Os dados bancários de Luciano Hang ainda são analisados.

Conhecido como “Velho da Havan”, Hang também foi alvo de uma operação de busca e apreensão da PF em agosto do ano passado, onde ele afirmou ter sido “tratado como um bandido”. Ele afirmou que não defendeu um golpe de Estado em caso de vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) nas eleições de outubro.