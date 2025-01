Ipiaú fica sem prefeita e vice após confusão em posse; entenda

Sessão foi marcada com confusão e criação de impasse - Foto: Reprodução

A cidade de Ipiaú, Médio Rio de Contas, permanece sem prefeito, vice e vereadores. A sessão solene que deveria empossar Laryssa Dias (PP) e Orlando Dias (PT), seu companheiro de chapa, na quarta-feira, 1, foi suspensa após uma confusão generalizada.

Leia mais

>> Rafael Jambeiro: após briga, prefeito se diz empossado; Câmara refuta

>> Prefeito eleito em Rafael Jambeiro ofende parlamentar e não toma posse

A sessão da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal contou apenas com seis vereadores, dos 13 do município, o que fere o regimento interno da Casa. Na ocasião, foi eleita a parlamentar Andreia Novaes (PP). Os ausentes, entretanto, apresentaram um mandado de segurança em que se posicionavam contra o resultado do processo. A decisão de anulação da sessão é da juíza Leandra Leal Lopes.

O presidente interino da sessão, Cláudio Nascimento (PT), ainda exigiu a apresentação física dos diplomas dos eleitos para formalizar a posse dos parlamentares presentes.

A decisão da Justiça ainda pede a convocação de uma nova sessão em até 24 horas, sob o risco de multa de até R$ 30 mil. A solenidade, entretanto, não ocorreu até o momento.

O Portal A TARDE entrou em contato com a equipe jurídica da prefeita eleita, a fim de obter esclarecimentos sobre os próximos passos que serão dados, mas não teve retorno até a publicação.

Laryssa foi eleita com 57,40% dos votos, em disputa contra o empresário Alipinho Doce Mel (União).