Prefeito eleito em Rafael Jambeiro ofende parlamentar e não toma posse

Prefeito eleito em Rafael Jambeiro, durante intervenção que gerou repercussão na Câmara Municipal - Foto: Divulgação

Eleito prefeito no município de Rafael Jambeiro, Marinalvo Fernandes Serra, conhecido como Nalvinho (União Brasil) se recusou a tomar posse nesta quarta-feira, 1, por não querer cumprir ritual da sessão solene, além de desrespeitar a parlamentar que presidia a sessão na Camara Municipal.

A resistência foi mantida, mesmo com os acenos do presidente da Casa Legislativa, Fernando Coni, o qual alertou a importância do rito da posse para que se formalizasse o exercício do mandato.

A sessão solene era presidida por Isabelle de Cibele (PT), parlamentar mais votada nas últimas eleições. Nalvinho fez intervenções inadequadas nos trabalhos legislativos, desrespeitou a vereadora com gestos considerados inadequados e se recusou a seguir o protocolo. Sendo assim, o prefeito eleito optou por não assumir o cargo oficialmente.

A conduta de Nalvinho foi criticada e interpretada como "afronta à autonomia do Legislativo e à representatividade feminina".

A Câmara Municipal deve tomar as medidas cabíveis para que o impasse seja resolvido. O fato, que mostra desrespeito à uma Casa Legislativa, bem como à igualdade de gênero, repercutiu de forma negativa na região.