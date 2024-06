Irmã de Gisele Bündchen vai julgar ação bilionária contra Lula | A TARDE

Irmã de Gisele Bündchen, a juíza Graziela Bündchen, da 1ª Vara Federal de Porto Alegre, foi sorteada para decidir sobre uma ação civil pública que exige que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pague R$ 15 bilhões ao setor produtivo do Rio Grande do Sul para ajudar na reconstrução do estado, afetado por fortes chuvas.

O setor produtivo, composto por entidades do comércio, serviços, indústria e agropecuária, solicita que o Governo Federal pague R$ 10 bilhões pelas perdas causadas pelas enchentes que mataram 169 pessoas e deixaram cerca de 581 mil desalojados.

Outros R$ 5 bilhões são pedidos por danos morais devido à suposta omissão na prevenção de desastres climáticos. A ação foi movida pelo Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (Iders) e pela Associação Brasileira de Direito e Administração (Able).

Graziela Bündchen, magistrada de carreira e juíza substituta na comarca gaúcha, já ganhou destaque nacional em 2016 ao tomar uma decisão favorável a Lula, julgando improcedente uma ação popular contra sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff.

Gisele Bündchen também se envolveu na situação, gravando um vídeo pedindo doações para o Rio Grande do Sul. A campanha chegou ao bilionário Elon Musk, que doou mil terminais de internet por satélite Starlink.

Confira o vídeo.

