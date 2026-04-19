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Itabuna investe R$ 32 mi em drenagem para dar fim a problema histórico

Gestão Augusto Castro inicia intervenções em 4,7 km de canais

Rodrigo Tardio
Por

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Objetivo é solucionar de forma definitiva os problemas de escoamento e alagamentos
Objetivo é solucionar de forma definitiva os problemas de escoamento e alagamentos -

A Prefeitura de Itabuna, sul da Bahia, deu início a um dos maiores pacotes de obras estruturantes da história recente. Com um investimento orçado em R$ 32 milhões, o município, sob a gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), foca na reestruturação dos canais de macrodrenagem da cidade.

O objetivo é solucionar de forma definitiva os problemas de escoamento e alagamentos que, há anos, causam transtornos e prejuízos aos moradores.

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Ao todo, o projeto contempla a execução de 4.747 metros lineares de intervenções, abrangendo seis bairros estratégicos.

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As obras não se limitam apenas à limpeza, mas envolvem engenharia de alta complexidade para garantir que o sistema suporte o volume de águas pluviais, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Fim dos transtornos

A macrodrenagem é uma demanda antiga da comunidade itabunense. Por décadas, o crescimento urbano sem o devido suporte de vazão transformou diversos pontos da cidade em áreas críticas.

"Não estamos fazendo apenas uma maquiagem urbana, mas uma obra de engenharia necessária que Itabuna esperava há muito tempo. É um investimento em dignidade e segurança para as famílias", destacou o prefeito Augusto Castro.

Panorama

As frentes de serviço estão distribuídas para atacar os principais "gargalos" do município.

- Extensão total de 4.747 metros de novos canais e reforço estrutural.

- Investimento de R$ 32 milhões de recursos aplicados na infraestrutura.

- Seis bairros diretamente impactados.

- Redução drástica de inundações e melhoria do saneamento básico.

Valorização e saúde

Além de evitar enchentes, a urbanização e o fechamento adequado de canais em trechos específicos trazem benefícios diretos à saúde pública, reduzindo a exposição da população a vetores de doenças e ao mau cheiro.

A expectativa da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo é que as obras também promovam a valorização imobiliária nas regiões beneficiadas, integrando os canais à paisagem urbana de forma organizada.

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Tags:

Infraestrutura Urbana itabuna macrodrenagem saneamento básico

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