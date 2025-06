Itamaraty é acionado por Motta sobre delegação de prefeitos em Israel

Sede do Itamaraty, em Brasília - Foto: Reprodução

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), acionou o Ministério das Relações Exteriores para que a pasta trabalhe no retorno imediato do prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP-PB), que está em Israel em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

O político, que está em missão oficial no país, procurou Motta após os ataques de Israel ao Irã e a promessa de retaliação, o que acabou incorrendo no fechamento do espaço aéreo de Israel.

“Falei há pouco com o prefeito de João Pessoa que está em Israel, e com o chanceler Mauro Vieira. A Câmara está atenta para garantir a segurança e o retorno de todos que estão em Israel”, disse Motta.

Ainda segundo ele, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teria colocado a estrutura do Itamaraty à disposição e a embaixada do Brasil em Israel já está prestando assistência para o prefeito da capital paraibana, que está no papis para um evento internacional voltado a prefeitos e autoridades de países de língua portuguesa.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também está no país e se abrigou em um bunker durante a madrugada.

Conflito Israel-Irã

O mundo acompanha com apreensão as consequências do ataque de Israel ao Irã nesta sexta-feira, 13. Na ofensiva, os israelenses utilizaram 200 caças, lançando mais de 330 “munições diversas” e atingindo mais de 100 alvos em todo o Irã, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla em inglês).

Os alvos são o centro do programa nuclear do país e altos líderes militares. Um segundo ataque aconteceu horas depois contra a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irã, informou a televisão estatal iraniana.

O ataque matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri. Dois cientistas nucleares também foram mortos.

Em resposta, Teerã disparou mais de 100 drones em direção ao território israelense, segundo as Forças de Defesa de Israel. As IDF afirmaram que as defesas israelenses estavam trabalhando para interceptar os drones.

Em discurso à nação, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que a resposta de Teerã a ataques israelenses fará com que “Israel se arrependa de seu ato tolo”.