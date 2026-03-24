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TRAJETÓRIA

Ivana Bastos completa um ano de gestão histórica na ALBA

Deputada apresenta balanço com produtividade recorde e foco na modernização

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

24/03/2026 - 21:06 h

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Ao entrar no segundo ano de mandato à frente da Casa, desafio agora é o calendário eleitoral de 2026
Ao entrar no segundo ano de mandato à frente da Casa, desafio agora é o calendário eleitoral de 2026 -

Exatamente um ano após posse definitiva, a deputada estadual Ivana Bastos consolida uma trajetória inédita no comando do Parlamento baiano. Primeira mulher a assumir o posto em quase dois séculos de história da instituição, a parlamentar celebra o aniversário da gestão com números que atestam uma produtividade recorde e uma reforma estrutural e humana na "Casa do Povo".

“Somos os legítimos representantes da sociedade. Como chefe do Poder Legislativo, trabalharei incansavelmente pelos interesses maiores do povo baiano”, prometeu Ivana em seu discurso de posse. Doze meses depois, o balanço é de "dever cumprido", segundo a própria gestora.

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Produtividade

O ano legislativo de 2025 terminou com estatísticas robustas. O empenho dos parlamentares no Plenário Orlando Spínola e nas comissões permanentes resultou em:

  • 192 sessões plenárias;
  • 1.717 proposições analisadas;
  • 268 projetos apreciados;
  • 66 leis de autoria parlamentar aprovadas e sancionadas.

Digital feminina

A marca da primeira presidente mulher não ficou restrita ao simbolismo. Ivana Bastos impulsionou a representatividade feminina através do fortalecimento da Comissão dos Direitos da Mulher e da Procuradoria Especial da Mulher.

A preservação da memória também foi pauta: após a inauguração da Galeria das Deputadas em 2024, a Assembleia abriu recentemente a exposição

“Mulheres no Legislativo Baiano: 90 anos de Luta Política”, celebrando as pioneiras que pavimentaram o acesso aos espaços de poder.

Cidadania e infraestrutura

Uma das ações de maior impacto direto para a população foi a inauguração da 14ª unidade do SAC em Salvador, instalada no térreo da ALBA. O posto facilita o acesso a documentos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e serviços do TRE.

“Quando o poder público atende bem ao povo, está construindo cidadania”, destacou a presidente durante a inauguração ao lado do governador Jerônimo Rodrigues.

Internamente, o complexo passou por revitalizações necessárias. Desde a recuperação acústica dos plenários até a iluminação cênica do Mural de Carybé, as intervenções buscaram humanizar o ambiente de trabalho e garantir segurança, especialmente para servidores que atuam no período noturno.

Desafios eleitorais

Ao entrar no segundo ano de mandato à frente da Casa, o desafio agora é o calendário eleitoral de 2026. Ivana Bastos reforçou que a prioridade é manter o ritmo das atividades legislativas em harmonia com as campanhas.

“Vamos saber participar da disputa e, ao mesmo tempo, corresponder aos anseios da população”, concluiu.

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Tags:

Cidadania e Infraestrutura Desafios Eleitorais História do Legislativo Ivana Bastos Parlamento Baiano representatividade feminina

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