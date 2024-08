Janja é a primeira-dama mais pesquisada no Google

Os dados apontam que houve crescimento de 260% na busca - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Janja é a primeira-dama do Brasil mais buscada no Google, segundo dados da plataforma. A busca pelo nome da companheira de Lula mais que triplicou em julho deste ano em comparação com o mês anterior.

Os dados apontam que houve crescimento de 260%. Foi o mês com maior patamar de buscas por Janja desde dezembro de 2023. As informações foram divulgadas pelo colunista Lauro Jardim.

Quando comparados períodos iguais, Janja tem o dobro de procuras no Google que Michelle Bolsonaro e Marcela Temer. Os termos mais procurados neste ano são “Janja Lula”, “filho Lula Janja”, “idade Janja”, “foto Janja”, “Janja Macron”, “Twitter Janja”, “roupa Janja” e “Janja Olimpíadas”.