Jean Wyllys defende nome de Simone Tebet para 2026 | A TARDE

O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) defendeu, em entrevista a um podcast, o nome da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), como candidata ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

>> Ciro Gomes nega ter sido machista com senadora

Segundo Jean, a melhor estratégia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria atuar como uma espécie de cabo eleitoral de outro nome. Para a vice de Tebet, o ex-parlamentar sugeriu o ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida.

“Eu acho que Lula não deveria se candidatar em 2026. Já deu. A figura dele já não tem mais a força. Acho que Lula pode ser cabo eleitoral, mas também não precisa ser o Haddad, que não tem essa popularidade", disparou Jean, em entrevista ao Futeboteco.

“Simone Tebet tem um diálogo com a centro-direita, com as classes dominantes. Ela é ruralista, mas ela é uma mulher. O PT vai estar com ela e tem Sílvio que representa a luta contra o racismo", completou.

Publicações relacionadas