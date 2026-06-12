Servidores da Bahia terão 5 dias seguidos de folga no São João

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Os servidores públicos estaduais da Bahia terão cinco dias seguidos de folga durante o período junino. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta sexta-feira, 12, a concessão de ponto facultativo nos dias 22 e 23 de junho, segunda e terça-feira, que antecedem o feriado de São João.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jerônimo informou que o decreto já foi assinado e destacou a importância da data para a cultura do estado.

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“Quem é servidor ou trabalha para o governo do Estado terá ponto facultativo nos dias 22 e 23 de junho. Está liberado para celebrar a nossa cultura, aproveitar os festejos juninos e, claro, dançar muito forró”, afirmou.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação/ GOVBA

As regras para compensação das horas não trabalhadas serão definidas e divulgadas pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Na publicação, Jerônimo também incentivou os servidores que irão viajar durante o período a utilizarem a estrutura de transporte da capital, citando a nova rodoviária, o metrô de Salvador e o futuro VLT.

Confira a publicação:

Corpus Christi

A concessão do ponto facultativo segue uma prática adotada pelo governo estadual em datas comemorativas.

Neste ano, os servidores também foram beneficiados com folga na sexta-feira após o feriado de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho.