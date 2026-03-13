Jerônimo e Caetano caminham com multidão na abertura da Lavagem de Arembepe

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano - Foto: Filipe Roseira

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, participaram do cortejo de abertura da Lavagem de Arembepe nesta sexta-feira, 13. Os gestores reuniram cerca de 5 mil pessoas em mobilização popular que chamam a atenção.

Termômetro da eleição

A tradicional lavagem também funcionou como um termômetro da disputa política na Bahia. O evento reuniu o governador Jerônimo Rodrigues e o pré-candidato da oposição ao governo do estado, ACM Neto.

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Estimativas apontam que o cortejo organizado pelo grupo de Caetano reuniu cerca de 5 mil pessoas, enquanto a mobilização oposicionista, liderada pelo ex-prefeito de Camaçari, Antônio Elinaldo, aliado de ACM Neto, reuniu entre sete vezes menos pessoas.

Cortejo de abertura da Lavagem de Arembepe | Foto: Filipe Roseira

O ambiente entre os apoiadores do grupo governista era de entusiasmo e também de provocações políticas. Cartazes e faixas fizeram referência ao episódio envolvendo o Banco Master, que pagou R$ 3,4 milhões a ACM Neto — valor que o ex-prefeito afirma ser referente a serviços de consultoria prestados ao banco.

Durante o percurso, também circularam cartazes com fotos de Neto ao lado do empresário Daniel Vorcaro, com trocadilhos que apelidavam o líder da oposição de “ACM Master”.