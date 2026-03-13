Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo e Caetano caminham com multidão na abertura da Lavagem de Arembepe

Tradicional lavagem também funcionou como um termômetro da disputa política na Bahia

Redação

Por Redação

13/03/2026 - 16:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, participaram do cortejo de abertura da Lavagem de Arembepe nesta sexta-feira, 13. Os gestores reuniram cerca de 5 mil pessoas em mobilização popular que chamam a atenção.

Termômetro da eleição

A tradicional lavagem também funcionou como um termômetro da disputa política na Bahia. O evento reuniu o governador Jerônimo Rodrigues e o pré-candidato da oposição ao governo do estado, ACM Neto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Estimativas apontam que o cortejo organizado pelo grupo de Caetano reuniu cerca de 5 mil pessoas, enquanto a mobilização oposicionista, liderada pelo ex-prefeito de Camaçari, Antônio Elinaldo, aliado de ACM Neto, reuniu entre sete vezes menos pessoas.

Cortejo de abertura da Lavagem de Arembepe
Cortejo de abertura da Lavagem de Arembepe | Foto: Filipe Roseira

O ambiente entre os apoiadores do grupo governista era de entusiasmo e também de provocações políticas. Cartazes e faixas fizeram referência ao episódio envolvendo o Banco Master, que pagou R$ 3,4 milhões a ACM Neto — valor que o ex-prefeito afirma ser referente a serviços de consultoria prestados ao banco.

Leia Também:

Presidente do PT exalta legado de Jerônimo na Bahia: "Nos honra"
Conheça a estratégia da Bahia para garantir prato cheio no interior
Margareth Menezes fala sobre cultura e política em entrevista ao A TARDE

Durante o percurso, também circularam cartazes com fotos de Neto ao lado do empresário Daniel Vorcaro, com trocadilhos que apelidavam o líder da oposição de “ACM Master”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari Jerônimo Rodrigues Luiz Caetano Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x