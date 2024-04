Jerônimo exalta projeto que garante benefícios a professores indígenas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou pessoalmente ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), um Projeto de Lei que garante equiparação de salário aos professores indígenas aos demais integrantes do magistério, nesta quinta-feira (18). O gestor aproveitou a ocasião para falar sobre a importância do projeto.

"Na campanha, no meu programa de governo me comprometi, até porque eu convivi com isso como secretário de Educação e nós, desde lá, já trabalhávamos a possibilidade de regularizar essa situação de que as professoras indígenas pudessem ter os mesmos direitos de qualquer professor da rede estadual, da rede municipal, da rede particular", comentou o governador na Alba.

Jerônimo ainda aproveitou para fazer um afago nos deputados e inclusive na oposição, agradecendo pelo apoio ao entregar o Projeto de Lei, que deverá ser votado nesta terça-feira (23).

"Agradecer mais uma vez a cada um dos deputados e deputadas, ao presidente da Assembleia por ter aberto a porta e marcharmos de uma forma ordeira e assim fizemos, entraram cantando no plenário, continuaram assim. Se expressar nas vozes de professores, de movimentos, e também ouvimos a palavra da Assembleia, a palavra do presidente Adolfo registrou de imediato".

"Inclusive, que eu quero agradecer aqui também, a bancada de oposição, que de imediato registrou e manifestou o interesse de que esse projeto de lei tramite com certa urgência e assim eles farão um calendário de uso, e esperamos que a gente possa, de imediato, depois de receber fazer o que a lei reza e assim recompôr direitos".