Jerônimo promete investigação rigorosa após morte de jovem em Valéria

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Governador fez questão de direcionar palavras diretamente aos familiares - Foto: GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) se pronunciou oficialmente sobre o grave incidente ocorrido no bairro de Valéria, em Salvador, o qual causou a morte do jovem Lucas Mendes de Jesus, de 19 anos, e deixou o policial militar Ramon Santos baleado em estado crítico.

Em nota, o chefe do Executivo estadual adotou um tom de cautela e empatia, buscando equilibrar o apoio à corporação policial com a cobrança por esclarecimentos sobre a ação que vitimou o jovem.

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Solidariedade às famílias

O governador fez questão de direcionar palavras diretamente aos familiares dos envolvidos, reconhecendo a gravidade da tragédia humana no bairro:

"Expresso minha solidariedade à mãe e à família de Lucas. Nenhuma palavra alivia essa dor, mas estou em oração por vocês. Desejo uma rápida recuperação ao policial Ramon e manifesto minha solidariedade à sua família", declarou Jerônimo.

Transparência e perícia

Diante do clima de tensão e das dúvidas que cercam a dinâmica da operação no bairro de Valéria, Rodrigues assegurou que o Estado não se omitirá na apuração dos fatos.

O governador enfatizou que a perícia técnica será conduzida dentro da normalidade institucional para garantir que o episódio seja "rigorosamente esclarecido".

Jerônimo reiterou que a gestão estadual mantém uma postura de tolerância zero contra excessos e prometeu transparência total no processo.

O chefe do Executivo afirmou que o estado não tolera "atos arbitrários" cometidos por agentes públicos.

Paralelamente, o governo acompanha o quadro de saúde do PM Ramon, que segue sob cuidados médicos intensivos.

A expectativa agora recai sobre os laudos da Polícia Técnica, que vão ser fundamentais para determinar as responsabilidades e as circunstâncias exatas dos disparos.

Relembre o caso

Lucas Mendes de Jesus, 19 anos, foi morto na última sexta-feira, 8, durante uma operação policial na localidade da Bolachinha, em Valéria. Enquanto a versão oficial da Polícia Militar indica que o jovem foi baleado em um confronto, a família contesta a narrativa e afirma que ele foi executado dentro de casa.

De acordo com parentes, Lucas estava com a mãe e os irmãos quando a residência foi invadida por homens armados em meio a um tiroteio na região. A mãe da vítima relatou que o grupo tentou se proteger bloqueando a porta com um sofá, mas um invasor entrou e fez a família refém.

Lucas teria sido atingido ao tentar proteger os familiares. Em resposta ao ocorrido, moradores realizaram uma manifestação com queima de pneus e bloqueio de vias, exigindo justiça.