DECLARAÇÃO
Jerônimo promete investigação rigorosa após morte de jovem em Valéria
Incidente deixou ainda um policial militar baleado
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) se pronunciou oficialmente sobre o grave incidente ocorrido no bairro de Valéria, em Salvador, o qual causou a morte do jovem Lucas Mendes de Jesus, de 19 anos, e deixou o policial militar Ramon Santos baleado em estado crítico.
Em nota, o chefe do Executivo estadual adotou um tom de cautela e empatia, buscando equilibrar o apoio à corporação policial com a cobrança por esclarecimentos sobre a ação que vitimou o jovem.
Solidariedade às famílias
O governador fez questão de direcionar palavras diretamente aos familiares dos envolvidos, reconhecendo a gravidade da tragédia humana no bairro:
"Expresso minha solidariedade à mãe e à família de Lucas. Nenhuma palavra alivia essa dor, mas estou em oração por vocês. Desejo uma rápida recuperação ao policial Ramon e manifesto minha solidariedade à sua família", declarou Jerônimo.
Leia Também:
Transparência e perícia
Diante do clima de tensão e das dúvidas que cercam a dinâmica da operação no bairro de Valéria, Rodrigues assegurou que o Estado não se omitirá na apuração dos fatos.
O governador enfatizou que a perícia técnica será conduzida dentro da normalidade institucional para garantir que o episódio seja "rigorosamente esclarecido".
Jerônimo reiterou que a gestão estadual mantém uma postura de tolerância zero contra excessos e prometeu transparência total no processo.
O chefe do Executivo afirmou que o estado não tolera "atos arbitrários" cometidos por agentes públicos.
Paralelamente, o governo acompanha o quadro de saúde do PM Ramon, que segue sob cuidados médicos intensivos.
A expectativa agora recai sobre os laudos da Polícia Técnica, que vão ser fundamentais para determinar as responsabilidades e as circunstâncias exatas dos disparos.
Relembre o caso
Lucas Mendes de Jesus, 19 anos, foi morto na última sexta-feira, 8, durante uma operação policial na localidade da Bolachinha, em Valéria. Enquanto a versão oficial da Polícia Militar indica que o jovem foi baleado em um confronto, a família contesta a narrativa e afirma que ele foi executado dentro de casa.
De acordo com parentes, Lucas estava com a mãe e os irmãos quando a residência foi invadida por homens armados em meio a um tiroteio na região. A mãe da vítima relatou que o grupo tentou se proteger bloqueando a porta com um sofá, mas um invasor entrou e fez a família refém.
Lucas teria sido atingido ao tentar proteger os familiares. Em resposta ao ocorrido, moradores realizaram uma manifestação com queima de pneus e bloqueio de vias, exigindo justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes