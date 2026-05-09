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DESFALQUES

Vitória perde mais dois atletas para próximo jogo pelo Brasileirão

Jogadores terão que cumprir suspensão diante do RB Bragantino

João Grassi
Por

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Ramon
Ramon - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor de um dos gols do Esporte Clube Vitória durante o empate por 2 a 2 com o Fluminense, neste sábado, 9, no Maracanã, pela rodada 15 do Brasileirão, o centroavante Renato Kayzer volta a se tornar desfalque no elenco rubro-negro.

Kayzer recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão automática no próximo compromisso do Leão no Campeonato Brasileiro. Além dele, outro jogador que está suspenso é o lateral-esquerdo Ramon, mais uma ausência confirmada contra o RB Bragantino.

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Sem o camisa 79, o técnico Jair Ventura não deve manter a dupla ofensiva e Renê ficaria como referência na equipe. Com os retornos de Erick e Matheuzinho, o ataque do Vitória deve ser o mesmo que iniciou diante do Ceará pela Copa do Nordeste.

Já a lateral deve ser assumida por Jamerson, opção imediata para o lado esquerdo da defesa com o desfalque de Ramon.

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Sequência

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Já pelo Brasileirão, quando não terá Ramon e Renato Kayzer, o próximo adversário será o Red Bull Bragantino. O jogo está marcado para às 18h30 do sábado, 17, pela rodada 16, em Bragança Paulista.

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