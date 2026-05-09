Vitória perde mais dois atletas para próximo jogo pelo Brasileirão

Autor de um dos gols do Esporte Clube Vitória durante o empate por 2 a 2 com o Fluminense, neste sábado, 9, no Maracanã, pela rodada 15 do Brasileirão, o centroavante Renato Kayzer volta a se tornar desfalque no elenco rubro-negro.

Kayzer recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão automática no próximo compromisso do Leão no Campeonato Brasileiro. Além dele, outro jogador que está suspenso é o lateral-esquerdo Ramon, mais uma ausência confirmada contra o RB Bragantino.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sem o camisa 79, o técnico Jair Ventura não deve manter a dupla ofensiva e Renê ficaria como referência na equipe. Com os retornos de Erick e Matheuzinho, o ataque do Vitória deve ser o mesmo que iniciou diante do Ceará pela Copa do Nordeste.

Já a lateral deve ser assumida por Jamerson, opção imediata para o lado esquerdo da defesa com o desfalque de Ramon.

Sequência

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Já pelo Brasileirão, quando não terá Ramon e Renato Kayzer, o próximo adversário será o Red Bull Bragantino. O jogo está marcado para às 18h30 do sábado, 17, pela rodada 16, em Bragança Paulista.