Jair Ventura vê jogo "espetacular" do Vitória em empate com Fluminense

A primeira vitória do Esporte Clube Vitória fora de casa no Brasileirão não veio por pouco neste sábado, 9, pela rodada 15, em pleno Maracanã. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura chegou a estar vencendo o Fluminense, mas cedeu o empate nos acréscimos e ficou no 2 a 2.

Em entrevista coletiva depois do apito final, o técnico de 47 anos teceu diversos elogios para a atuação do Vitória. "A gente fez um jogo espetacular contra o terceiro melhor mandante, a segunda equipe em posse, o terceiro colocado do campeonato. Fizemos um jogaço. Se você assinasse o empate aqui antes, estava todo mundo contente".

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Flagrado pela transmissão do jogo em um momento de irritação nítida, Jair não fez rodeios. "Aquela minha situação foi porque o resultado estava praticamente na mão, a gente tomou o gol no finalzinho do jogo", lamentou.

O treinador rubro-negro relembrou sobre a grande quantidade de desfalques, incluindo três atletas titulares. Além disso, enalteceu a dupla de ataque formada por Renê e Renato Kayzer, novidade promovida na escalação.

"Desfalques importantes. Erick, o principal jogador do futebol brasileiro hoje em números, Matheuzinho, nosso camisa 10, o Cacá. A gente se reinventou, fizemos um sistema novo. A gente estava na dúvida sobre Kayzer e Renê e jogamos com os dois, os dois fizeram gols importantes, conseguimos a virada. Em um vacilo nosso, a gente tomou o gol", pontuou.

Ventura, inclusive, reconheceu que "o empate seria bom" dentro do contexto desfavorável que vivia o Vitória. No entanto, ele também afirmou que fica um sentimento de frustração pelos pontos que escaparam.

"Pelas circunstâncias a gente sai, lógico, com aquela sensação que poderia ter tido a vitória hoje. Eu gostei demais do que os atletas apresentaram hoje. Tenho certeza que nossa torcida está orgulhosa do que viu", elogiou.

Críticas antes da partida

Parte da torcida do Vitória foi pega de surpresa com a escalação escolhida por Jair Ventura, com dois centroavantes e o retorno da linha de cinco defensores. O técnico disse que já estava sendo criticado por suas escolhas mesmo antes da bola rolar.

"A gente não é bobo. Uma derrota hoje e eu seria o professor Pardal. Já estava escrito um monte de coisa aí que a gente já leu antes de começar a partida. A gente sabe como é que funciona, só que a vida do treinador é assim. Se a gente faz o mesmo, você tem uma carreira de mesmice. Se você pensa um pouquinho fora da caixa, você consegue ter mais tempo", apontou.

Próximo compromisso

O Vitória de Renê volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Colossal leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.