APROVOU!
Jair Ventura vê jogo "espetacular" do Vitória em empate com Fluminense
Técnico lamentou os pontos que escaparam, mas elogiou o desempenho no Maracanã
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A primeira vitória do Esporte Clube Vitória fora de casa no Brasileirão não veio por pouco neste sábado, 9, pela rodada 15, em pleno Maracanã. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura chegou a estar vencendo o Fluminense, mas cedeu o empate nos acréscimos e ficou no 2 a 2.
Em entrevista coletiva depois do apito final, o técnico de 47 anos teceu diversos elogios para a atuação do Vitória. "A gente fez um jogo espetacular contra o terceiro melhor mandante, a segunda equipe em posse, o terceiro colocado do campeonato. Fizemos um jogaço. Se você assinasse o empate aqui antes, estava todo mundo contente".
Flagrado pela transmissão do jogo em um momento de irritação nítida, Jair não fez rodeios. "Aquela minha situação foi porque o resultado estava praticamente na mão, a gente tomou o gol no finalzinho do jogo", lamentou.
O treinador rubro-negro relembrou sobre a grande quantidade de desfalques, incluindo três atletas titulares. Além disso, enalteceu a dupla de ataque formada por Renê e Renato Kayzer, novidade promovida na escalação.
"Desfalques importantes. Erick, o principal jogador do futebol brasileiro hoje em números, Matheuzinho, nosso camisa 10, o Cacá. A gente se reinventou, fizemos um sistema novo. A gente estava na dúvida sobre Kayzer e Renê e jogamos com os dois, os dois fizeram gols importantes, conseguimos a virada. Em um vacilo nosso, a gente tomou o gol", pontuou.
Ventura, inclusive, reconheceu que "o empate seria bom" dentro do contexto desfavorável que vivia o Vitória. No entanto, ele também afirmou que fica um sentimento de frustração pelos pontos que escaparam.
"Pelas circunstâncias a gente sai, lógico, com aquela sensação que poderia ter tido a vitória hoje. Eu gostei demais do que os atletas apresentaram hoje. Tenho certeza que nossa torcida está orgulhosa do que viu", elogiou.
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Críticas antes da partida
Parte da torcida do Vitória foi pega de surpresa com a escalação escolhida por Jair Ventura, com dois centroavantes e o retorno da linha de cinco defensores. O técnico disse que já estava sendo criticado por suas escolhas mesmo antes da bola rolar.
"A gente não é bobo. Uma derrota hoje e eu seria o professor Pardal. Já estava escrito um monte de coisa aí que a gente já leu antes de começar a partida. A gente sabe como é que funciona, só que a vida do treinador é assim. Se a gente faz o mesmo, você tem uma carreira de mesmice. Se você pensa um pouquinho fora da caixa, você consegue ter mais tempo", apontou.
Próximo compromisso
O Vitória de Renê volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.
Em caso de vitória por um gol de diferença, o Colossal leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.
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