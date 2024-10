Jerônimo quer fazer mudanças no transporte público da Bahia; entenda

MOBILIDADE NO INTERIOR

Governador enviou PL que pode trazer mudanças no transporte nas diferetens regiões da Bahia - Foto: Olga Leira | AG, A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues enviou para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que promete mudanças na mobilidade do estado. Conforme a mensagem enviada aos deputados e publicada no Diário Oficial do Legislativo baiano, o chefe do Executivo pretende implantar a Política de Mobilidade Inter-Regional e Intrarregional na Bahia.

Leia mais

>> Jerônimo apresenta projeto "Minha Casa, Minha Vida" estadual

>> Governo abre suplementação de R$ 5,7 mi para ampliar metrô de Salvador

>> e-Título: 4,6 milhões de baianos já baixaram app da Justiça Eleitoral

“A proposta visa contribuir para a melhoria das condições de mobilidade, por meio da definição de princípios, objetivos e diretrizes, estabelecidos a partir das características e especificidades da rede de cidades baianas, as quais devem ser orientadoras das iniciativas e ações do Estado acerca da mobilidade e da acessibilidade”, diz um trecho do comunicado.

Entre as diretrizes específicas do projeto está promover a ampliação da infraestrutura e dos serviços de Transporte Público Coletivo (TPC), incluindo o atendimento de territórios periféricos, seja em intrarregião metropolitana, ou em relação aos diferentes territórios baianos.

Além disso, a proposta prevê também a expansão do transporte ferroviário de passageiros entre as cidades do estado.

O Projeto de Lei ainda menciona a criação de um Conselho que terá caráter consultivo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e com a finalidade de definir e traçar as diretrizes para a formulação e implementação do programa.

Ao enviar o PL à Alba, Jerônimo Rodrigues pediu que a apreciação seja feita em regime de urgência. Caso o pedido seja aprovado, serão dispensadas algumas exigências, prazos e formalidades regimentais e o projeto deve tramitar com mais rapidez na Casa.