Jerônimo reúne mais de 20 prefeitos, anuncia novo hospital e reforça união da base

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reuniu a chapa majoritária e mais de 20 prefeitos neste sábado, 9, no município de Feira de Santana, a cerca de 120 km de Salvador, na terceira plenária do Programa de Governo Participativo (PGP).

A iniciativa do PT, que começou neste ano em 1º de maio, tem como foco escutar a população para construir o plano de governo de forma participativa e deve percorrer todos os 27 territórios do estado até as eleições.

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Já em clima eleitoral no evento, Jerônimo colocou em prática o discurso que tem alinhado com a base governista em reuniões, como revelou o portal A TARDE, mostrando a união do grupo e comparando os feitos do PT aos da oposição, sempre evidenciando a figura política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder.

Ao lado dos ex-governadores Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que são pré-candidatos ao Senado na chapa, Jerônimo também criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que Lula trouxe de volta “dignidade” à população após quatro anos do que chamou de “retrocesso”, e deu destaque às grandes obras do governo da Bahia, como o VLT e o metrô de Salvador.

“Tudo o que foi feito nesse governo, seja VLT, metrô, creches, escolas, hospitais ou entregas de equipamentos, só foi possível por causa desse grupo. Viemos aqui hoje para escutar cada um de vocês e fazer o que for necessário para melhorar o que ainda não está bom”, afirmou o governador.

Novo hospital

No território Portal do Sertão, em Feira de Santana, Jerônimo Rodrigues anunciou ainda a construção de um novo hospital para tratamento de câncer no município.

Segundo ele, o hospital especializado no tratamento oncológico é uma demanda da população e dará mais qualidade de vida aos baianos que precisam de tratamento.

Confira o anúncio do governador

Clima de festa e positividade

Se ficou um clima de desconforto com o impasse instaurado antes da confirmação da chapa de Jerônimo, esse assunto foi superado.

Geraldo Júnior, Jaques Wagner e Rui Costa esbanjaram união e simpatia no evento.

No palcão, o clima foi de festa, com direito a dancinhas e afirmações de que “a chapa é a cara do povo” e, por isso, seria eleita.

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