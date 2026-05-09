POLÍTICA
Lula pode segurar indicação ao STF após reprovação de Messias, diz Wagner
Líder do governo no Senado detalhou próximos passos após rejeição a indicado ao STF
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O líder do governo no Senado federal, senador Jaques Wagner (PT-BA), disse neste sábado, 9, em entrevista ao portal A TARDE, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não tomou uma posição sobre a nova indicação que fará ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Após o Congresso Nacional derrotar o advogado-geral da União, Jorge Messias, o parlamentar afirmou que Lula está avaliando se é melhor deixar o ato para o próximo mandato.
“Essa decisão será tomada pelo presidente Lula no momento certo. Não sei se ele indica ainda nesse mandato, ou seja, daqui até o final do ano ou se deixará para o próximo mandato presidencial”, afirmou.
A declaração ocorreu durante agenda em Feira de Santana, município a cerca de 120 km de Salvador, onde o grupo governista discute a construção do Programa de Governo Participativo (PGP) 2026.
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Sem preocupação
Wagner ainda voltou a falar sobre as críticas que recebeu após não conseguir articular a aprovação da indicação de Jorge Messias ao STF.
Minimizando a pecha de suposto traidor, o petista disse que não está “nem um pouco preocupado” com o que foi dito.
“A votação de Jorge Messias virou uma disputa eleitoral. Alguns ficaram procurando um culpado para se justificar e apontaram o dedo para mim, mas não estou nem um pouco preocupado. Depois disso, já conversei com o presidente Lula e estou absolutamente tranquilo”, concluiu.
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