Jerônimo Rodrigues abre Feira Março Mulher na Fonte Nova

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez a abertura da Feira Março Mulher nesta quarta, 8, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A iniciativa tem o objetivo de reunir serviços de saúde e cidadania para o público feminino. A ação vai até o sábado, 11, e a gestão estadual prevê o atendimento de 21 mil mulheres no período.

O chefe do Executivo baiano destacou que o objetivo é ampliar as ações de saúde para o público em outras cidades do estado, em planejamento que não é pensado apenas para o 8 de Março, mas para os próximos anos de administração. A declaração foi dada em coletiva no estacionamento do estádio.

“Vamos fazer uma feira nos municípios ou uma regional, que possa atender não só aquela cidade, mas as que estão próximas. Essa semana não encerra o Dia da Mulher. E o objetivo é que elas possam compartilhar do serviço prestado pelo Poder Público. Existe uma demanda reprimida [de saúde da mulher no estado] e não vamos culpar nenhum prefeito, não estamos aqui para isso. Vamos procurar uma parceria com os mesmos, ainda que o município não seja aliado [político] do governo, para debater investimentos com recursos que também foram negociados com o governo federal”, disse Jerônimo Rodrigues.

Sobre a Feira Março Mulher

Durante a ação, que marca as celebrações do mês dedicado às mulheres, serão oferecidas consultas nas especialidades de mastologia, ginecologia e com cirurgião-geral para o encaminhamento de cirurgias eletivas de histerectomia, vesícula e hérnias umbilical, epigástrica e inguinal.

Haverá ainda consultas e exames oftalmológicos, com distribuição de óculos para o público a partir dos sete anos; rastreamento para cirurgia de catarata de mulheres acima de 60 anos, e capsulotomia por Yag Laser, um tipo de procedimento que remove opacidades da cápsula posterior do cristalino.

Na Feira Março Mulher também serão oferecidos serviços de cidadania, como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais. Também será ofertado atendimento de orientação profissional e jurídica, entre outros.