Jerônimo Rodrigues recebe banho em fim de cortejo e agradece

Ao final do seu primeiro cortejo e Caminhada da Lavagem do Bonfim como governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) tomou um banho de folhas das baianas em frente a Igreja do Bonfim, na Colina Sagrada, em Salvador. Quem acompanhou o governador no ato foi o vice Geraldo Júnior (MDB), que também foi banhado.

O governador participou da sua primeira Lavagem do Bonfim no cargo e percorreu todo o trajeto. Após cumprir grande parte do percurso, que ele afirmou ter se preparado fisicamente, Jerônimo fez uma pausa estratégica para descansar e trocar a roupa suada, obra do escaldante sol de meio-dia.

Ao chegar à altura do Santuario de Irmã Dulce, no Largo de Roma, o governador parou para tirar fotos com os eleitores e para pedir forças à santa baiana.

“Hoje, eu marchei por oito quilômetros pra ganhar força, energia e poder marchar por quatro anos ao lado do povo da Bahia. Vim agradecer pela nossa vitória e quero pedir ao povo baiano e brasileiro que a gente se una pra combater a fome, desemprego e aumentar nossa esperança”, afirmou.

O vice-governardo, Geraldo Jr., também agradeceu pela sua primeira participação na tradicional festa desde que entrou para o grupo político do ex-governador Rui Costa (PT).

“A primeira palavra foi gratidão, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, hoje, como vice-governador da Bahia. Vocês sabem minha trajetória, primeiro, como cidadão de Salvador, depois, como vereador e, agora, como vice-governador, ao lado de Jerônimo. A nossa palavra é gratidão nesse momento tão importante de fé e cultura para o povo baiano e, com certeza, para o mundo”, comemorou.



Veja vídeo:

null Dante Nascimento | AG. A TARDE

Mais cedo, ainda na Igreja da Nossa Senhora de Conceição da Praia, antes do início do cortejo, Jerônimo afirmou que reforçou o efetivo policial para combater possíveis atos antidemocráticos no estado. Jerônimo também anunciou a data do primeiro encontro dos governadores do Nordeste, que deverá acontecer no dia 20 de janeiro.

Além de Jerônimo Rodrigues, milhares de pessoas estiveram presentes para acompanhar saída da imagem do Senhor do Bonfim da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia com destino a Colina Sagrada durante a tradicional Lavagem do Bonfim. O cortejo começou por volta das 8h e desde então milhares de pessoas fizeram o percurso de pouco mais de 8 km.

Durante todo o trajeto, as diversas manifestações culturais estavam presentes, com imagens de orixás e homenagens a Oxalá, como o Senhor do Bonfim é identificado nas religiões de matriz africana.