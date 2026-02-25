POLÍTICA
Jerônimo volta à Bahia após fechar acordos bilionários para o estado
Governador estará no Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 26
Por Redação
O governador Jerônimo Rodrigues está de volta à Bahia após viajar para a Índia e Coreia do Sul, onde esteve em negociações para trazer investimentos para a Bahia. A missão internacional, que integrou a comitiva do presidente Lula, trouxe bilionários que deve revolucuionar a saúde e tecnologia no estado.
Entre os acordos firmados, destaque para a parceria com a gigante Samsung, que irá produzir medicamentos oncológicos de alta tecnologia na Bahiafarma.
"Eu tive condições de ir na Samsung Medicamentos. É um negócio de ponta gigantesco. E nós teremos esse medicamento sendo produzido com a tecnologia Samsung na BahiaFarma. Tecnologia, mão de obra qualificada, tudo isso vai ajudar a Bahia a tanto utilizar-se dos medicamentos produzidos nessa parceria com a geração de emprego, formação de mão de obra", destacou o governador.
Além disso, durante as negociações, a comitiva também avançou nas tratativas para implantação de data centers na região de Igaporã e Caetité, que tem o objetivo de invetir um valor bilionário em energia limpa e assim colocar a Bahia na rota da inovação mundial.
Durante a viagem, Jerônimo atuou para garantir a suspensão da importação do cacau, uma vitória para os produtores baianos.
"Tivemos a oportunidade de ver o chocolate da Bahia chegando no mercado indiano e muito feliz porque são de pequenos produtores, um chocolate de qualidade. Fizemos uma agenda importante a partir das negociações e diálogos feitos com os movimentos, saiu vitoriosa com a suspensão da importação do cacau e acho que isso é uma das etapas, mas essa suspensão da importação era o que a gente estava aguardando e nós que somos da região do cacau sabemos disso", comemorou Jerônimo.
O governador desembarcou na Bahia nesta quarta-feira, e deve anunciar em breve os próximos passos dessas parcerias internacionais. O governador irá trazer mais detalhes desses acordos nesta quinta-feira, 26, quando estará no Grupo A TARDE, e participará do Café das 7, programa da Rádio A TARDE FM, que tem o comando de Jefferson Beltrão.
