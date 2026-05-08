JK foi assassinado pela ditadura militar, diz relatório de Comissão

O ex-presidente da República Juscelino Kubitschek teria sido vítima de um assassinato e não de um acidente. Esta é a conclusão de um relatório elaborado pela Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP).

A versão oficial diz que JK morreu depois do Opala no qual ele e o motorista Geraldo Ribeiro estavam, colidiu e um ônibus, em 22 de agosto de 1976, na ditadura militar. Os dois não resistiram aos ferimentos.

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Detalhes da nova investigação, da relatora Maria Cecília Adão, não foram revelados. Segundo o ministério dos Direitos Humanos, o estudo está em processo de avaliação.

“As decisões sobre o reconhecimento ou não de desaparecidos políticos são votadas em reuniões da CEMDP e aprovadas por maioria simples, conforme previsto em seu regimento. Ressalta-se que o relatório em questão está em análise pelos membros e não foi votado até o momento”, diz nota da equipe do ministério dos Direitos Humanos enviada à CNN.

O contexto brasileiro da ditadura militar levou Juscelino a ser considerado um perseguido político do regime. Na época, Castello Branco cassou seus direitos militares por cerca de dez anos.

Um dos motivos apontados era pela popularidade do ex-presidente, que era o favorito a assumir a chefia do Executivo em 1965, aproximadamente, um ano depois do golpe.

Versão oficial

JK morreu num acidente automobilístico no quilômetro 165 da Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, nas proximidades de Resende (RJ), em 22 de agosto de 1976.

Segundo a versão oficial da época, o Chevrolet Opala em que o ex-presidente viajava, conduzido por seu motorista, Geraldo Ribeiro, teria se envolvido em uma batida leve com um ônibus, o que fez o carro perder o controle.

Na sequência, o veículo teria invadido a pista contrária da rodovia e batido de frente com um caminhão que seguia em direção a São Paulo. JK e Geraldo morreram na hora. O motorista da carreta, Ademar Jahn, sobreviveu.

A Comissão Nacional da Verdade defendeu a mesma tese em 2014, mas outras organizações discordaram das investigações.

Veja a nota do ministério

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) foi instituída por meio da Lei 9.140/1995 com o objetivo de proceder ao reconhecimento de mortos e desaparecidos políticos e envidar esforços para a localização de corpos.

É composta por sete membros designados pelo Presidente da República dos seguintes órgãos e entidades: Ministério da Defesa, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, MPF, pessoas com vínculo com os familiares de mortos e desaparecidos e representantes da sociedade civil.

Cabe ao MDHC dar suporte ao funcionamento da Comissão.

As decisões sobre o reconhecimento ou não de desaparecidos políticos são votadas em reuniões da CEMDP e aprovadas por maioria simples, conforme previsto em seu regimento.

Ressalta-se que o relatório em questão está em análise pelos membros e não foi votado até o momento.

Nota CEMDP

Frente à ampla repercussão quanto à possibilidade de reanálise do caso da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) vem a público informar o que segue:

a) o pedido de reabertura da investigação do caso JK foi protocolado logo após a reinstalação da CEMDP, por solicitação encaminhada por Gilberto Natalini, expresidente da Comissão da Verdade Municipal de São Paulo, e Ivo Patarra;

b) o pedido foi pautado na 2ª Reunião Ordinária acima mencionada, realizada em novembro de 2024, tendo sido, na ocasião, distribuído à relatora Dra. Maria Cecília Adão;

c) desde então, a relatora tem trabalhado de forma articulada com pesquisadores do tema a fim de oferecer um relatório sobre o caso tendo comunicado aos familiares que o caso estava em análise;

d) o relatório foi apresentado na 7ª Reunião Ordinária da CEMDP que ocorreu no dia 01 de abril de 2026, para conhecimento e apreciação do colegiado;

e) diante do extenso número de documentos para análise e da necessidade de dar conhecimento aos familiares sobre o conteúdo das apurações, deliberouse que a votação ocorreria depois do contato com as famílias.

Reitera-se que o relatório baseia-se em elementos que já eram públicos, como os que foram coletados no âmbito do Inquérito do Ministério Público Federal nº 1.30.008.000307/2013-79. Os demais elementos, elaborados durante o trabalho da CEMDP, serão divulgados quando da conclusão da deliberação. Por fim, a CEMDP reforça seu compromisso com o diálogo permanente com as famílias de vítimas de violência de Estado, que têm sido e serão sempre protagonistas na busca por memória, verdade e justiça."