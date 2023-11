Jornalistas de A TARDE vencem Troféu Jânio Lopo | A TARDE

Repórteres da editoria de política de A TARDE, Eduardo Dias e Gabriela Araújo foram agraciados com o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo - Ano 2023 (8ª edição) após votação entre os vereadores da Câmara Municipal de Salvador.

Instituído em 2010, como projeto de autoria do vereador Teo Senna (PSDB), a láurea tem como objetivo destacar o trabalho dos profissionais de imprensa que fazem a cobertura política no espaço, além de prestar uma homenagem ao jornalista Jânio Lopo, falecido em 5 de março de 2010.

Vencedor na categoria Internet, por seu trabalho no Portal A TARDE, Eduardo Dias, que foi recentemente agraciado com a Medalha Thomé de Souza, agradeceu o reconhecimento.

“É uma honra ser premiado pela Câmara Municipal com o prêmio Jânio Lopo de Jornalismo. Isso mostra o quanto o nosso trabalho é de fato reconhecido pelos vereadores e, para mim, se torna ainda mais especial após ter recebido o título de cidadão soteropolitano e a medalha Thomé de Souza neste ano. Isso mostra o trabalho sério e de qualidade que nos esforçamos para entregar. Agradeço ao A TARDE pelo suporte desde que cheguei", agradeceu.

Já a repórter Gabriela Araújo, que levou o prêmio na categoria Impresso, reiterou a importância da imprensa na cobertura da vida política e da presença feminina nestes espaços.

“É um orgulho ter o meu trabalho à frente do jornal A TARDE sendo reconhecido pelos vereadores de Salvador. Estar entre as vencedoras do Prêmio Jânio Lopo, que é um dos símbolos de resistência do jornalismo, nos motiva a continuar na busca diária pela notícia e informação apurada, sendo um braço direito da nossa democracia”, pontuou.

Também foram vencedores os repórteres Victor Pinto (TV Band), André Spínola (Rádio CBN) e Jeremias Silva (Política Na Rede). A sessão especial de entrega da homenagem será realizada no dia 5 de dezembro, às 10 horas, no Plenário Cosme de Farias, Paço Municipal.