Jornalistas do portal A Tarde recebem Prêmio Jânio Lopo nesta terça | A TARDE

Os jornalistas Gabriela Araújo e Eduardo Dias da editoria de política do Portal A Tarde, serão um dos homenageados nesta terça-feira, 5, na 8ª edição do Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo 2023. A premiação acontecerá no Plenário Cosme de Farias da Câmara de Salvador (CMS), às 10h.

O autor do projeto, Téo Senna (PSDB), acredita que a honraria visa eternizar de maneira simbólica a memória de Jânio Lopo. “Jânio foi uma referência no jornalismo político baiano e sempre atuou de forma profissional, com muita competência e seriedade”, disse.

Jânio Lopo trabalhou nos principais veículos impressos de Salvador e, dos seus 30 anos de carreira, 20 foram dedicados à área política.

O prêmio foi instituído em 2010, através do Projeto de Resolução Nº 14/2010, de autoria de Téo Senna, sancionado pelo então prefeito João Henrique. A premiação é anual e tem como objetivo destacar o trabalho dos profissionais que fazem a cobertura política da Câmara Municipal, ao tempo em que presta uma homenagem ao jornalista Jânio Lopo, falecido em 5 de março de 2010.