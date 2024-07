Líderes comemoram reajuste dos defensores na Alba

Alan Sanches e Rosemberg falam sobre reajuste aprovado - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Aprovado de forma unânime nesta quarta-feira, 26, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o Projeto de Lei 156/2024, que prevê o reajuste salarial dos defensores públicos e equiparação ao Ministério Público e Judiciário, foi celebrado pelas lideranças do governo, Rosemberg Pinto (PT), e da bancada de oposição, Alan Sanches (União Brasil).

>> Alba aprova reajuste salarial dos defensores públicos

Em coletiva, após o término da sessão, Rosemberg classificou como uma "luta grandiosa" dos defensores.

"Eu acho que havia parte do orçamento do Estado e, obviamente, da Defensoria, divergência com relação a aplicabilidade do projeto. Do ponto de vista do conteúdo não havia divergência, apenas o desembolso. Eu e o deputado Alan já havíamos firmado um acordo ano passado, e resolvido esse problema, nós votaríamos com dispensa de formalidade", iniciou o petista, que continuou.

"Pra eles é uma luta grandiosa, porque equipara os vencimentos a outros poderes. A aplicabilidade se dá até o ano de 2026", completou.

Já Alan Sanches pontuou que, apesar das divergências entre os blocos, o projeto foi construído com um amplo debate entre todas as partes envolvidas.

"A gente já tinha um acordo. Tanto eu, como o deputado Rosemberg, para que a gente pudesse estar fazendo essa votação, mas precisava essa construção do projeto, não só de nós dois, mas também da Casa Civil com os defensores", afirmou Alan.

"Eu fico feliz, os deputados ficam felizes quando a gente consegue fazer justiça. A defensoria é extremamente importante, tem um apelo social gigantesco, e o meu embate com Rosemberg são nas ideias, mas quando se trata dos interesses da Bahia, estaremos firmes e fortes para ajudar a Bahia", finalizou o deputado.