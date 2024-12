Lúcio avalia que MDB deve manter espaço no governo Jerônimo

Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB da Bahia - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

O presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima, indicou com o partido deve manter os espaços já garantidos na gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) mesmo com a reforma administrativa que se avizinha.

Em conversa com a imprensa na manhã desta sexta-feira, 29, durante evento que reuniu gestores municipais do partido em Salvador, o ex-deputado federal destacou o crescimento da legenda nas eleições, mas não cobrou novas indicações.

“Nós participamos de uma eleição cujo o espaço que o governador achou que deveria nos dar foi o espaço atual. Em 2026, quando nós disputarmos a eleição e se nós continuarmos a crescer e o governador achar que esse crescimento vai ajudar a melhorar o serviço, ele nos convocará”, disse o cacique emedebista.

“O compromisso que nós temos com o governador desde o início é que nós temos a obrigação de indicar excelente quadros, porque o ganho do MDB não é por ter secretário A ou secretário B, é por esse secretário estar dando resultado”, concluiu.