Lula chama Bolsonaro de “praga de gafanhoto”

Presidente ainda criticou os cortes feitos durante o antigo governo - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o seu antecessor Jair Bolsonaro (PL). Desta vez, o petista comparou o antigo governo com uma das sete pragas do Egito, durante comício em Diadema, no ABC Paulista.

"No Brasil, parece que não tinha governo. Tinha uma praga de gafanhoto que destruiu tudo o que a gente tinha feito. E todo mundo sabe que ele não governava, o Congresso Nacional tinha o orçamento”, disse o mandatário.

Quando esteve na Bahia, onde também participou de um comício em Camaçari, única cidade com segundo turno no estado, o chefe do Executivo federal chamou o adversário de "contador de mentiras" e disse que o liberal "não acreditava em Deus".

“Votou em uma coisa que ninguém conhecia a não ser por contar mentiras, pregou o ódio, e inventou que até é evangélico. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de quem não acredita. O homem que fez o filho disputar uma eleição com a mãe e ele derrotou a mãe. Eu fico me perguntando ‘que homem é esse?'", questionou.

Ainda em São Paulo, o mandatário criticou o ex-presidente por ter encerrado os programas sociais, a exemplo do Mais Médicos. “A praga de gafanhoto acabou com o programa Mais Médicos. Agora nós temos 28 mil médicos espalhados pelo país e ainda é pouco”, acrescentou, no município de Mauá.