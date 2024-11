PF vai indiciar Bolsonaro e ex-ministros no inquérito do golpe

Bolsonaro nega qualquer acusação sobre o assunto - Foto: Sergio Lima | AFP

A Polícia Federal deve indiciar, no mês de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e alguns ministros do antigo governo no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado, após o liberal ter sido derrotado por Lula, em 2022.

Na lista da PF consta os nomes dos ex-ministros e generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto; o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos; além dos ex-ministros Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira.

Leia mais

>> Bolsonaro diz que não quer ver Michelle na política

>>Lula diz que Bolsonaro "não acredita em Deus" e o chama de 'coisa'

Segundo informações da coluna Guilherme Amado, do Portal Metrópoles, os agentes de segurança possuem elementos que provam a participação destes nomes na prática golpista. Entre os documentos estão, as mensagens que ligam Bolsonaro à minuta golpista.

Em depoimento, o ex-comandante do Exército, general Marco Antonio Freire Gomes, e da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro do ar Carlos Baptista Júnior, confirmaram que o ex-presidente os pressionou a aderir o golpe de Estado para se manter à frente da presidência.

Os possíveis indiciados, por sua vez, negam qualquer participam em práticas golpistas ou planos ilegais para dificultar a eleição do agora presidente Lula (PT).