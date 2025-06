Lula: "Deus deixou sertão sem água porque sabia que eu seria presidente"

Lula durante visita à estação de bombeamento da EBI-3, no Sitio Negreiros. Salgueiro (PE) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa das obras de transposição do Rio São Francisco. O mandatário visitou a região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, na quarta-feira, 28.

Durante a cerimônia que marcou a entrega de uma das obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), focada em infraestrutura hídrica da região. Lula lembrou a importância da obra para a região Nordeste. Antes da entrega, ele assinou uma ordem de serviço para ampliação das obras de integração do Rio São Francisco em quatro estados, durante visita a Salgueiro (PE).

"Era uma obra [transposição do Rio São Francisco] que muita gente não acreditava que a gente fosse fazer. Porque fazia 179 anos. Não estou falando de dez anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região”, disse Lula. “E eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água pra cá", afirmou.

“Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com sete anos de idade carregava pote de água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço, vocês percebem que meu pescoço, sabe, de tanto carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá", acrescentou o petista.

“Tranqueira”

Na ocasião, Lula também criticou o governo do antecessor Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que a população não pode votar em "tranqueira" novamente.

"Nós viemos ao mundo para transmitir amor, para transmitir fraternidade e solidariedade, não para transmitir ódio. Por isso, o jeito é o seguinte: pode ter certeza, nós vamos continuar investindo em educação, nas coisas que vocês precisam, mas nunca mais vamos votar numa tranqueira para fazer o que foi feito nesse país no governo passado", afirmou.