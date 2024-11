Lula discursa por videoconferência em reunião dos Brics

Presidente Lula durante discurso para os Brics - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou por videoconferência na manhã desta quarta-feira, 23, durante a Sessão Plenária Aberta da Cúpula dos Brics, realizada em Kazan, na Rússia.



O chefe do Executivo participou de forma remota da reunião, pois não pode embarcar para o país por recomendação médica. O petista cancelou a viagem após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no sábado,19.

No discurso, Lula pediu paz entre as guerras que estão ocorrendo no mundo, citou as mudanças climáticas, ressaltou a importância do Brics e comentou sobre o desenvolvimento econômico das potências.

Confira o discurso na íntegra: