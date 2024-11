Presidente Lula tem conversa por telefone com presidente russo

Lula acabou não embarcando para à Kazan, na Rússia, no domingo, 20, pois sofreu um acidente doméstico - Foto: Ricardo Stuckert/Instagram/Reprodução

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu na manhã desta terça-feira, 22, às 10 horas, horário do Brasil, um telefonema do presidente russo Vladimir Putin. A conversa durou cerca de 20 minutos.

Segundo a equipe do petista, Putin quis saber do estado de saúde do presidente e lamentou a sua ausência na Cúpula dos Brics.

O presidente Lula também se desculpou por não ter marcado presença, devido ao acidente sofrido no sábado. E afirmou que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência.

Lula acabou não embarcando para à Kazan, na Rússia, no domingo, 20, pois sofreu um acidente, escorregou no banheiro e bateu a cabeça no sábado, 19, sendo desaconselhado por seu médico a fazer viagens de longas distâncias.

Apesar da ausência física, o presidente vai participar da reunião de cúpula do Brics por videoconferência.

O titular do Planalto vai manter as agendas no Palácio da Alvorada enquanto se recupera do incidente.

Ainda nesta terça, o presidente deve receber a visita do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pela parte da tarde.

A expectativa ainda para hoje é que ele realize alguns exames, como ressonância magnética para monitorar a lesão na cabeça, como afirmou na segunda o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).