Lula diz ficar p*** quando quem não conhece o Brasil quer dar palpite | A TARDE

Durante evento que marcou a ordem de serviço do trecho V do canal do Sertão Alagoano em São João da Tapera, em Alagoas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ficar "puto" quando "alguém que não conhece o Brasil quer dar palpite".

"Eu encontrei com a diretora geral do FMI em janeiro do ano passado em Hiroshima. Ela, muito simpática, disse que o Brasil ia acrescer 0,7%. Eu disse ‘a senhora está enganada, a senhora não conhece o Brasil’", pontuou o petista.

O chefe do Executivo afirmou ainda que a economia terá ainda mais crescimento este ano e frisou a promessa de que trabalhadores que ganham até R$ 5 mil não pagarão imposto de renda.

"E eu fico muito puto da vida quando alguém que não conhece o Brasil quer dar palpite sobre o Brasil. A economia cresceu 3%. E esse ano diz 'a economia não vai crescer'. Vai crescer. Vamos gerar mais emprego, vamos aumentar os salários. Tenho compromisso com vocês até 2026 quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto. Nesse país, quem tem que pagar imposto de renda é rico", bradou.

Por fim, Lula também disse que vai recuperar o Brasil e "trazer o país de volta a pelo menos a 6ª economia do mundo".

"Esse país estava sendo destruído resolvi voltar pra provar a elite brasileira que outra vez será um metalúrgico sem diploma universitário que vai recuperar esse país e trazer esse país de volta a pelo menos a 6ª economia do mundo", concluiu.

