Lula diz para mãe de três filhos que ela "precisa parar de ter filho"

Mulher a que Lula se referiu é mãe de três crianças e estava no palco com as autoridades - Foto: Agência Brasil

Durante uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula (PT) disse para uma mãe de 25 anos que ela deveria parar de ter filhos. A situação aconteceu nesta quinta-feira, 20, na cidade Fortaleza, no estado do Ceará.

A mulher a que Lula se referiu é mãe de três crianças e estava no palco com as autoridades. Ela foi uma das pessoas que receberam as chaves da nova residência durante o evento.

Durante o discurso, o presidente criticava a gestão de Jair Bolsonaro (PL) que, segundo ele, teria deixado parada as obras do Minha Casa Minha Vida.

"Na hora que você deixa [a obra parada], você não tem preocupação com o povo mais humilde, com a dona de casa, com a mãe que tem dois, três filhos", argumentou Lula, que logo na sequência mencionou a mãe

"Veja aquela menina que esteve aqui com três ciranças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem três filhos [...] Eu falei para ela: 'Minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho, porque você já tem três'. E falei para ela que ela tem que estudar, porque agora ela tem três filhos pra cuidar. Três filhos. Não é mole. Eu tenho cinco. Ela tem três. Então ela tem que voltar a estudar. Ela precisa aprender uma boa profissão, para ela poder cuidar direitinho dos filhos dela. Por que estou feliz da vida? Porque ela já tem a casinha dela pra cuidar dos filhos dela e não vai ficar perambulando", completou.

